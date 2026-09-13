Vakıf GYO’dan İstanbul’a dev proje

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Vakıf GYO), İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen VSancaktepe Merkez projesini tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeye başladı. 17 bin 518 metrekare alanda 312 konut ve 20 adet ticari alandan oluşan çevre dostu projede, lansmandan bu yana sunulan portföyün yüzde 60'ı satıldı. Anahtar teslim töreninde konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan "VakıfBank Finans Grubu olarak, ülkemizin ekonomik büyümesini desteklerken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza güvenli, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları sunmayı ana sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Anahtar teslimini gerçekleştirdiğimiz VSancaktepe Merkez Projemiz, gayrimenkul sektöründeki nitelikli yapı stokuna ve bölgenin kentsel dönüşüm vizyonuna sunduğumuz güçlü katkının bir göstergesidir. Sancaktepe'nin merkezinde yükselen projemizle, Tablo Adalar ve Cubes Ankara projeleriyle yakaladığımız başarıları devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak, ülkesini ve milletini önceliklendiren projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

1.000 KİŞİ YAŞAYACAK

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan ise projenin vizyonuna dikkat çekerek "Ocak 2024'te VSancaktepe Merkez'in inşaatına başladığımızda, insanı odağına alan, nitelikli, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yola çıktık. Yaklaşık 1.000 kişinin yaşayacağı VSancaktepe Merkez'i, yalnızca bir konut projesi değil; kendi sosyal dokusu, komşuluk ilişkileri ve günlük yaşamıyla yaşayan yeni bir mahalle olarak kurguladık. Geliştirdiğimiz her projeyi, insanların güvenle yaşayacağı, ülkemize değer katacak ve gelecek nesillere kalıcı eseler bırakacak şekilde inşa ediyoruz. Bizim için bir gayrimenkul projesinin gerçek değeri yalnızca metrekaresi veya mimarisiyle değil; içerisinde kurulan hayat, oluşan komşuluklar, çocukların biriktireceği anılar ve yıllar boyunca sakinlerine sunacağı yaşam kalitesiyle ölçülüyor" diye konuştu.

312 KONUT, 20 TİCARİ ALAN

17.518 metrekarelik alan üzerinde toplam 312 adet konut ve 20 adet ticari alandan oluşan VSancaktepe Merkez Projesi'nde 1+1'den 4+1'e kadar değişen daire seçenekleri yer alıyor. Projede, 8.740 metrekareye yayılan peyzaj alanları, geniş teraslar ve yeşil avlular ile cadde mağazaları dikkat çekiyor.

GRİ SU DÖNÜŞÜM ALTYAPISI

Çevre dostu teknolojileriyle öne çıkan proje, ısınma ve elektrik üretiminde kullanılan güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu toplama sistemleri ile rezervuar ve peyzaj sulamasında değerlendirilen gri su dönüşüm altyapısıyla enerji ve su tasarrufunu üst seviyeye çıkarıyor.