Vakıf işletmelerine KDV düzenlemesi yeniden belirlendi

Vakıflar bünyesindeki işletmelere ilişkin katma değer vergisi (KDV) uygulamasına yönelik esaslar yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV UYGULAMASINDA YENİ ESASLAR NETLEŞTİRİLDİ

Tebliğle birlikte, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına ilişkin istisna uygulamalarına açıklık getirildi.

Buna göre, söz konusu vakıflar tarafından işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar ile zooloji bahçeleri, parklar, veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlarca sunulan teslim ve hizmetlerin genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacağı düzenlendi.

Bu kuruluşların doğrudan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilmesi halinde ise mevcut KDV istisnası uygulamasının devam edeceği belirtildi.

Söz konusu hükmün 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

DERNEK VE VAKIF BAĞIŞLARINDA İSTİSNALAR

Düzenlemeyle ayrıca, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan bazı malların tesliminde uygulanacak istisna esasları da yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV'den istisna olacağı kuruluşlar arasına Darülaceze'nin de eklendiği bildirildi.

Öte yandan, kamu yararı kararı bulunan hallerde kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinde KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Buna göre, KDV mükelleflerine ait taşınmazların ilgili kanun kapsamında kamulaştırılması halinde, taşınmaz teslimi KDV'den istisna tutulacak. Taşınmazın iktisabı sırasında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV ise teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim hesaplarından çıkarılarak gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınacak.

Tebliğin kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, teminat karşılığı ithal edilen malların teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı üzerinden ödenen KDV'nin de söz konusu malların ihracı nedeniyle iade hesabına dahil edilmesi durumunda, doğrudan yüklenimler nedeniyle iade talebinde bulunulan tutarın azami iade edilebilir vergi tutarını aşan KDV için vergi inceleme raporu aranmadan genel esaslara göre iade talebi sonuçlandırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör