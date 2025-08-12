Vakıf Katılım 2025’in ilk 6 ayında yüzde 39 büyüdü

Vakıf Katılım, 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla 407.2 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 455.7 milyar TL finansman desteği sağladı. Aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 39'luk bir büyüme sergileyen Banka 2025 yılı ikinci çeyreğinde 561.8 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "2025 yılının ilk yarısını geride bırakırken, Vakıf Katılım olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmenin ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla toplam 407.2 milyar TL fon toplayarak 455.7 milyar TL'lik finansman desteğini reel sektörle buluşturduk. Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve inançla hareket etmeye, teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle müşterilerimize daha fazla değer katmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.