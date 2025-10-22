Vakıf Katılım Sıfır Atık Belgesi kazandı

Vakıf Katılım, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması yönündeki çalışmalarıyla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Sıfır Atık Belgesi sürecinde, Vakıf Katılım'ın hizmet binalarında atıkların kaynağında ayrıştırılması için renkli ve etiketli toplama kutuları yerleştirilerek, atık depolama alanı oluşturuldu. Çalışanlara verilen sıfır atık eğitimiyle, hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de geri dönüşüm oranlarının da artırılması hedeflendi. Vakıf Katılım Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak olduğunu belirtti.