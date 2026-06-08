Vakıf Katılım, tüm bankaların hesap ve kart bilgilerini tek ekranda buluşturuyor

Vakıf Katılım, açık bankacılık alanındaki hizmetlerini hesap ve kart entegrasyonuyla daha da güçlendirdi. Bundan böyle Vakıf Katılım müşterileri, farklı bankalara ait hesap ve kartlarını Vakıf Katılım Mobil ve İnternet Şube'ye ekleyerek tek platform üzerinden yönetebilecek. Ayrıca diğer banka hesapları üzerinden düzenli para transferi işlemi başlatabilecek ve farklı banka hesapları arasında anlık veya ileri tarihli para transferi talimatı verebilecek.

"AÇIK BANKACILIĞIN SUNDUĞU FIRSATLARI GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZLA BİR ARAYA GETİRİYORUZ."

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Vakıf Katılım olarak dijital bankacılık alanında kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirmeyi önceliklendiriyoruz. Açık bankacılık kapsamında devreye aldığımız hesap ve kart entegrasyonuyla, farklı bankalardaki hesap ve kart bilgilerinin tek bir platform üzerinden görüntülenmesine ve para transferi işlemlerinin farklı banka hesapları aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilmesine imkân sağlıyoruz. Açık bankacılığın sunduğu fırsatları güçlü teknolojik altyapımızla bir araya getirerek hızlı, güvenli ve entegre bankacılık deneyimini daha da ileri taşımayı sürdüreceğiz." dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör