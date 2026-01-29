Vakıf Katılım’a Brilliance Awards 2026’dan uluslararası ödül

Vakıf Katılım, HERObot Projesi kapsamında hayata geçirdiği; iş süreçlerinde dijitalleşmeyi ve yapay zeka kullanımını destekleyen uygulamalarıyla Brilliance Awards 2026'da Innovative Use of Technology In HR kategorisinde Silver ödülün sahibi oldu. Bu başarıyla, kurumun insan odaklı ve teknolojiyi stratejik bir araç olarak konumlandıran yaklaşımı uluslararası düzeyde bir kez daha tescillemiş oldu.

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, "Vakıf Katılım olarak insan kaynakları alanında yenilikçi, sürdürülebilir ve teknoloji destekli bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. HERObot Projesi ile ortaya koyduğumuz bu yaklaşımın uluslararası bir ödülle takdir edilmesi mutluluk verici. Elde ettiğimiz başarı, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur. İnsan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle kurum kültürümüzü güçlendirmeye ve çalışan deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.