Vakıf Katılım’dan 493.9 milyar TL finansman

VakıfKatılım, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Banka, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 480.8 milyar lira fon topladı ve ekonomiye 493.9 milyar lira finansman desteği sağladı. Net kârını 4.8 milyar liraya çıkaran banka, aktif büyüklükte 2024 sonuna göre yüzde 65'lik büyüme sergiledi ve yılın üçüncü çeyreğinde 664.5 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı.Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, ilk günkü heyecanla üretme, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.