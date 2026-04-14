Vakıf Katılım’dan emeklilere 40.000 TL’ye varan promosyon kampanyası

Kampanya döneminde; aktif otomatik fatura ödeme talimatı olan veya yeni başlatan müşterilere her bir talimat için 1.500 TL olmak üzere toplamda 4.500 TL'ye varan, referans müşteri davet koduyla Vakıf Katılım'a yönlendirilen her yeni emekli müşteri için de 2.000 TL olmak üzere toplamda 6.000 TL'ye varan ek nakit promosyon imkânı sunuluyor. Diğer yandan Vakıf Katılım Troy bireysel kredi kartlarıyla yapılacak 1.500 TL ve üzeri her harcama için ise 1.500 TL olmak üzere toplamda 4.500 TL'ye varan kredi kartı iadesi avantajı sağlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, "Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyamızla, 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren müşterilerimize yüksek tutarlı promosyonun yanı sıra farklı avantajları bir araya getiren bütüncül bir değer önerisi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek ihtiyaçlara duyarlı ve katma değer üreten çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya başvurular, Vakıf Katılım şubeleri ve Vakıf Katılım Mobil Şube üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.