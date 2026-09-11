Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere büyük kolaylık

Vakıf Katılım, KOBİ'ler ve ticari işletmelerin dijital belge süreçlerine tek bir çatı altında çözüm sunmak amacıyla hayata geçirdiği e-yönetim platformu "p@ket"in başvuru sürecini dijital ortama taşıdı. Platformda şubeye gitmeye gerek kalmadan Vakıf Katılım Mobil ve internet şubesi üzerinden tamamlanabilen başvurularla işletmeler, e-dönüşüm dünyasına kısa süre içinde adım atıyor. Vakıf Katılım'ın e-yönetim platformu p@ket, KOBİ'ler ve ticari işletmelerin e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter ve benzeri dijital belge süreçlerine tek bir çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor. Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, işletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen platformu, başvuru ve kullanım deneyimini daha pratik hale getirecek şekilde yenilediklerini belirtti. İşletmelerin başvurularını mobil ve internet şube üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebildiğini aktaran Yorulmaz, "Bunun yanı sıra platformu ilk kez kullanan işletmelere ilk yıl ücretsiz kullanım avantajı sunarak, dijital çözümlerden daha fazla işletmenin yararlanmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör