Vakıf Katılım’dan sürdürülebilir enerji hamlesi: Gaziantep’e Öz Tüketim Güneş Enerjisi Santrali kuruldu

Vakıf Katılım, elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefiyle Gaziantep'te bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) hayata geçirdi. Nizip ilçesinde, 93 bin metrekarelik bir arazi üzerinde kurulan ve 8,5 MWp kurulu güce sahip olan santralin, yılda 15 milyon kWh elektrik üretmesi ve 7.380 ton karbon emisyonu azaltımı sağlaması hedefleniyor.

Toplam 14.612 adet, her biri 585 Wp gücünde güneş paneli kullanılarak gerçekleştirilen bu proje; yılda yaklaşık 18 bin ağaca eşdeğer sera gazı dengelemesi sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sunacak.

MEHMET ALİ AKBEN: "GENEL MÜDÜRLÜK BİNAMIZ VE TÜM ŞUBELERİMİZİN OPERASYONEL ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Hayata geçirdikleri Güneş Enerjisi Santrali'nin, kurumun sürdürülebilir finans politikaları doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandıracağını vurgulayan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projenin yeşil finans ve enerji dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti. Yeni projelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Akben, şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilirlik, Vakıf Katılım olarak tüm bankacılık faaliyetlerimizde üzerinde titizlikle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz bir konu. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz detaylı fizibilite ve planlama çalışmaları sonucunda, Gaziantep Nizip'te bir GES projesini hayata geçirmekten ve çevre açısından önemli bir enerji yatırımına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Enerji arz güvenliğini artırmayı ve karbon ayak izimizi minimize etmeyi amaçladığımız bu projemiz, Genel Müdürlük binamız ve tüm şubelerimizin operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacak."

"PROJEYİ KURUM İÇİ MÜHENDİSLİK VE PLANLAMA ÇALIŞMALARIYLA ŞEKİLLENDİRDİK"

Hizmete giren santralin, yıllık yaklaşık 15 milyon kWh elektrik üretimiyle bankanın operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacağına dikkat çeken Akben, "Kurum içi mühendislik ve planlama çalışmalarıyla şekillenen bu proje ile aynı zamanda, yüksek verimli fotovoltaik paneller ve ileri teknoloji invertör sistemleri kullanılarak enerji üretim kapasitesinin optimize edilmesi hedefleniyor. GES yatırımlarının yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmaması; katılım bankacılığı modeli çerçevesinde iştiraklerimiz aracılığıyla sürdürülebilir gelir kaynaklarına dönüştürülmesi ise bizim için büyük önem taşıyor" dedi.