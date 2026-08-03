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Giriş Tarihi: 3.08.2026 11:40

Vakıf Katılım’dan Tamamla Kazan kullanıcılarına tabii Premium üyelik avantajı

Vakıf Katılım sadakat programı Tamamla Kazan’la, kullanıcılarına 1 aylık tabii Premium üyelik kazanma fırsatı sunuyor.

Vakıf Katılım’dan Tamamla Kazan kullanıcılarına tabii Premium üyelik avantajı
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Katılım finans sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla müşterilerine önemli avantajlar sunan Vakıf Katılım, mobil uygulaması üzerinden sunduğu Tamamla Kazan'la, kullanıcılarına 1 aylık tabii Premium üyelik kazanma fırsatı sunuyor. tabii Premium üyeliği sayesinde tabii orijinal yapımlarının yanı sıra UEFA organizasyonları ve FA Cup karşılaşmaları, TRT içerikleri, çocuk ve belgesel yayınları ile platformun zengin içerik arşivine erişilebiliyor. Vakıf Katılım müşterileri ayrıca, her ay belirlenen kriterleri tamamladıkça tabii Premium üyeliklerini ücretsiz olarak yenileyebiliyor.

"TAMAMLA KAZAN BİRİNCİ YILINDA ON BİNLERCE KULLANICIYA ULAŞTI"

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, "Müşterilerimize bankacılık hizmetlerinin ötesinde değer sunan ayrıcalıklar geliştirmeye devam ediyoruz. Günlük bankacılık işlemlerine yönelik belirlenen kriterleri tamamladıkça farklı avantajların kazanıldığı Tamamla Kazan programımıza eklediğimiz tabii Premium üyeliğiyle, müşterilerimizin günlük yaşamına dokunan yeni bir avantaj daha sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Birinci yılını dolduran ve bu süre içerisinde on binlerce kullanıcıya ulaşan Tamamla Kazan'ın sunduğu ayrıcalıkları artırmayı sürdüreceğiz." dedi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VAKIF KATILIM

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Vakıf Katılım’dan Tamamla Kazan kullanıcılarına tabii Premium üyelik avantajı
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