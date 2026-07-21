Vakıfbank’tan 15 Temmuz sergisi

Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında, Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" sergisi açıldı. Darbe girişimi gecesini kronolojik bir anlatımla ziyaretçilere aktaran sergi, İstanbul'un 15 Temmuz öncesindeki görüntülerinin yer aldığı iki ekranla başlıyor. Ardından FETÖ darbe girişiminin hazırlık süreci ve ilk hareket anından itibaren yaşanan gelişmeler sunuluyor. Serginin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim medeniyetimizde milli dayanışmayı pekiştiren zorlu zamanlar oldu. İşte 15 Temmuz da destanlarımızın özellikle son halkası. Arşiviyle beraber, buraya katılan herkese doğrudan hissettiren bir sergi" dedi.

UNUTMAYIP ANLATACAĞIZ

İstanbul Valisi Davut Gül de "Üzerinden 10 sene geçti, unutmayacağız, anlatacağız. Bir daha olmaması için aynı kararlılık gerekiyor" diye konuştu.

ARSLAN: MÜCADELE EKONOMİK CEPHEDE DE SÜRÜYOR

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan da 15 Temmuz'da mücadelenin yalnızca meydanlarda değil, ekonomik cephede de kararlılıkla sürdüğüne işaret ederek, "Finansal sistemin kesintisiz işlemesi için başta Türk bankacılık sektörü ve kamu bankaları olmak üzere büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. O gece sergilenen duruş, güvenin korunmasına önemli katkı sağlamıştır" dedi.