Vakıfbank’tan ekonomiye 4.3 trilyon TL destek

Vakıfbank, 2026'nın ilk yarısında 39.6 milyar lira vergi öncesi kâr ve 30 milyar lira net dönem kârı elde etti. Bilanço yapısını koruyan bankanın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 28 artarak 5.8 trilyon lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde bankanın öz kaynakları yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar liraya, toplam mevduatı ise 3.6 trilyon liraya ulaştı. Nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3.3 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon liranın üzerine taşıyan bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı toplam desteği 4.3 trilyon liraya ulaştı.

25 MİLYAR $ DIŞ KAYNAK

Banka, uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam etti. Bankanın yılbaşından bu yana farklı yapılar aracılığıyla Türkiye'ye kazandırdığı uluslararası kaynakların toplamı 7.1 milyar dolara ulaştı. Böylece bankanın yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 25 milyar dolara yükselirken, söz konusu kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Bu performans, uluslararası yatırımcıların hem bankaya hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güveni ortaya koydu. Sağlanan uzun vadeli kaynaklar sayesinde banka, reel sektöre sunduğu finansman kapasitesini artırırken üretim, yatırım, ihracat ve istihdama yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdü.

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü desteklediklerini belirtti. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynaklarla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına kesintisiz finansman sunmayı sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Reel sektörümüzün yatırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynak tutarı yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, Türkiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

YENİDEN İNŞAYA KATKI

Deprem bölgesinde afetlere dayanıklı ve enerji verimli konutların yanı sıra eğitim ve sağlık altyapısının yeniden inşasına katkı sağlayacak yatırımları desteklediklerine dikkati çeken Arslan, "Deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmasını yalnızca bir yeniden yapılanma süreci değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.