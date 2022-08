VakıfBank’tan yeni bir ürün: Platinum Plus Metal Kart

'YURTDIŞI HARCAMALARINA İNDİRİM, ÜCRETSİZ LOUNGE KULLANIMI'

Yurt dışı harcamalarında indirim imkânı sunan Platinum Plus Metal Kart, ücretsiz yurt dışı seyahat sigortası, yurtdışında Mastercard anlaşmalı üye işyerlerinde ekstra indirim, Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarında anlaşmalı Lounge'lardan ücretsiz yararlanma ve Müşteri İletişim Merkezi'ne öncelikli bağlanma gibi ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor. VakıfBank Platinum Plus Metal Kart ile kazanılan Worldpuan'lar hiçbir zaman silinmiyor. Böylelikle kart sahipleri Worldpuan'larını dilediği zaman kullanabiliyor. Ayrıca kuru temizleme, çiçek gönderimi, shuttle, araç kiralama ve check up gibi 7/24 Asistans hizmetleri sunan Platinum Plus Metal Kart, kasa kiralamalarında da yüzde 50 indirim fırsatı sağlıyor.