VakıfBank’tan yeni bir ürün: Platinum Plus Metal Kart

'PLATİNUM PLUS METAL KART İLKLERLE BİRLİKTE GELİYOR'

VakıfBank Bireysel, Mevduat Pazarlama ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, yeni VakıfBank Platinum Plus Metal Kart'ın sektörde ilklere imza atan bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "VakıfBank olarak yenilikçi bankacılık anlayışımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üst segment müşterilerimizin beklentilerini karşılamak üzere Platinum Plus Metal Kart'ı devreye aldık. 16 gr ağırlığında paslanmaz çelik alaşımı ile kullanıcılarına özel bir his verirken, sahip olduğu teknoloji donanımı ile tüm yeni nesil ödeme ve güvenlik özelliklerini destekleyen kartımız aynı zamanda 4 kat daha değerli Worldpuan kullandırma özelliği ile sektörümüzde öncü olma niteliği taşıyor" açıklamasında bulundu. Turan, "VakıfBank olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.