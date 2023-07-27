Van’a 10.400 panellik güneş enerji santrali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Müdürlüğün sorumluluğundaki ikinci güneş enerjisi santrali projesini tamamlayarak hizmete sunduklarını ifade eden Uraloğlu, "100 bin metrekare alan üzerine kurulan santralimiz, 5 trafo, 45 inverter, 10 bin 400 panelden oluşuyor. Ayrıca 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. İşletme süresi boyunca en az yüzde 70 verimle çalışacak. Sözleşme süresi boyunca yapım ve işletme giderleri için herhangi bir ödeme yapılmayacak" dedi.