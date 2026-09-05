Van’a tramvay geliyor! Şehir Hastanesi, havalimanı ve belediye raylı sistemle bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Karar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Hastanesi–Havalimanı–Belediye Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini açıkladı.