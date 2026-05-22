Varlık barışı Meclis’ten geçti, endüstri bölgelerine %100 vergi muafiyeti

TBMM Genel Kurulu'nda "varlık barışı" ve kamu borç taksitlerinin 72 aya çıkarılmasını da için kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda gece yarısına kadar süren görüşmelerde vergi teşvik ve indirimlerini yönelik yasa teklifinde son dakika önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanınca belirlenecek endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren kurumların transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların yüzde 100 oranında kurumlar vergisi indirimi kapsamına alınması sağlandı. Ayrıca nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyet gösteren kurumların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için de yüzde 100 kazanç indirimi uygulanabilecek.

TEŞVİK EDİLECEK: Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olacak. Varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.

20 YIL VERGİ ALINMAYACAK: Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan kişilerin, yurtdışından elde ettikleri kazançlardan 20 yıl gelir vergisi alınmayacak.

DİJİTAL ŞİRKETE KOLAYLIK: Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. 'Dijital Şirket' statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak. Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin 1 katından 2 katına çıkartılıyor.