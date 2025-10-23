Varlık Fonu’ndan altın hamlesi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) 10'uncu yılını kutluyor. Global Sovereign Wealth Funds'ın (Global SWF) hazırladığı listeye göre, 2024 yıl sonu rakamlarına göre 360 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük 10'uncu varlık fonu haline gelen TVF, kasasındaki nakitle hem Türkiye'de yeni yatırımlara hem de küresel areneda işbirliklerine göz dikti. TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, fon bünyesinde bulunan Türkiye Maden A.Ş.'nin elindeki altın madeni ruhsatlarını Türk Altın A.Ş.'nin tecrübesiyle değerlendireceklerini belirterek, Balıkesir İvrindi Güneş Madeni'nde 2.5 milyar dolarlık rezerv keşfi yapıldığını, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, Niğde'de sondaj çalışmaları yapıldığını belirtti.

ALTIN DA VAR BAKIR DA

Ermut, "Bizim uhdemizde olan bazı madenlerimizi Türk Altın'ın tecrübesiyle değerlendireceğiz. Yeniden sıfırdan kendi şirketin üzerinden yatırım yapmak yerine Türk Altın'ın üzerinden yapacağımız bir resim düşünüyoruz" diye konuştu. TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut ile CFO Mahmut Kayacık, gazetecilerle bir araya gelerek, fonun 10 yılda geldiği noktayı değerlendirdi. 2016'da kurulan Türkiye Maden'in elinde 25 ruhsatın olduğunu kaydeden Ermut, "Dört öncelikli proje sahasında toplam 300 bin metre sondaj ve jeolojik çalışmalar tamamlandı. Niğde ve Balıkesir'de altın, Kastamonu'da bakır, Sivas Divriği'nde de demir keşfedildi. Balıkesir İvrindi'de çalışmaların 2026'da başlaması hedefleniyor. Bakır madeninde de son aşamadayız. Yatırımı Türkiye Maden yapacak" dedi.

CİDDİ NAKTİMİZ VAR

TVF'nin kasasında ciddi bir nakti olduğunu söyleyen Ermut, "Yatırım için teklif eden aşamasından, teklif alan aşamasına geçtik. Yurt içinden ve dışından çok teklif geliyor. Hepsini ciddiyetle değerlendiriyoruz" dedi. Ermut, Irak Kalkınma Yolu Otoritesi, Abu Dabi Teknoloji Fonu, Singapur GIC, Kore ve İspanya Varlık Fonları ile anlaşma imzaladıklarını söyledi. Öte yandan, TVF'nin planladığı, İskenderun'da kurulması planlanan, Doğu Akdeniz Petrokimya Projesi yatırımının arazi etütleri tamamlandı, yerli ve yabancı stratejik ortak görüşmeleri devam ediyor. Projeyle petrokimya alanındaki ürünlerin ithalat yaklaşık yüzde 50 azalacak.

ZARAR EDEN ŞİRKET YOK 13 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK

"TVF'YE geçtikten sonra zarar eden bir şirketimiz yok" diyen Ermut, TVF'nin şirketlere değer katma misyonunu sürdürdüğünü vurguladı:"Türkiye Katılım Sigorta ve Katılım Hayat şirketlerimiz var. Bunlar, tekafül (İslami sigortacılık) anlayışıyla hizmet veriyor. Yeni olmasına rağmen ilk senede kâr aşamasına gelecekler. Sadece Türkiye Sigorta'nın piyasa değeri 285 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktı. Bizim için önemli bir katma değer sağlayan sağlam bir yatırım oldu" dedi. Çaykur'un, maliyetleri kontrol altına alması, gelirleri artırması nedeniyle kara geçtiğine dikkat çeken Ermut, İzmir Alsancak Limanı ile ilgili stratejik bir yatırım planının olduğunu açıkladı. Kamu şirketlerinin gücünü birleştirerek ortak bir sinerji oluşturduklarını vurgulayan Ermut, şimdiye kadar 13 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Ermut, İstanbul Finans Merkezi'ne gelecek yabancı yatırımcıların işlemlerini kolaylaştırmak için tek durak ofis kurulacağını da vurguladı.

BORSADA GÜNLÜK ALIM-SATIM YAPMIYORUZ

TVF CFO'su Mahmut Kayacık fonun Borsa İstanbul'daki rolüne ve piyasaya müdahale iddialarına açıklık getirdi. Kayacık, TVF'nin borsanın en büyük aktörlerinden biri olduğunu, günlük alım-satım işlemlerine katılmadıklarını kesin bir dille belirtti. TVF Genel Müdürü Ermut da TVF'nin portföyündeki halka açık şirketler sayesinde zaten borsanın en büyük oyuncularından biri olduğunu ve sermaye piyasalarını geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Biz zaten borsanın en önemli aktörlerinden birisiyiz. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, geliştirilmesi hedefimiz de var. Bizim halka açık sahip olduğumuz şirketlerin toplam değeri yaklaşık 25 milyar dolar. Dolayısıyla da biz zaten borsanın en önemli aktörlerinden birisiyiz."

TÜRK TELEKOM'DA İKİNCİL ARZ NE ZAMAN?

TÜRK Telekom'un ikincil halka arz planları hakkında ise Ermut, Türk Telekom'un hâlen fiber altyapı yatırım dönemi sebebiyle nakit çıkışı yaşadığını ve bunun halka arz için uygun bir zaman olmadığını, şirketin yatırımlarını tamamlayıp "meyveleri toplama" aşamasına geçmesinin ardından doğru zamanlama ve fiyatlamayla halka arz fırsatlarını değerlendireceklerini dile getirdi. Sıfırdan kurdukları Türkiye Teknoloji Fonu'yla (TTF) ilgili de bilgi veren Ermut, şöyle devam etti: "TTF, son iki yılda 10'dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdü verdi. Desteklenen fonlar yalnızca Türkiye merkezli değil; uluslararası alanda tanınan, köklü fonlar da var." Ermut, kamu bankalarının şu anda acil bir sermaye artırımı ihtiyacı görünmediğini de söyledi.