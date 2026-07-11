Vatandaş çöpe atmadı, 18,7 milyon TL kazandı! DOA’da 10 günlük bilanço açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını sağladı. Türkiye genelinde uygulamaya alınan sistemle hem vatandaşlara teşvik ödemesi yapılıyor hem de geri dönüşüm oranının artırılması hedefleniyor.
10 GÜNDE 18,7 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI
1 Temmuz'da ulusal entegrasyon dönemine geçen DOA sistemi, 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlandı.
İlk 10 günde 18 milyon 775 bin 861 plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı sisteme kazandırıldı. Aynı dönemde sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1 milyon 992 bin 6'ya yükseldi.
HER AMBALAJ İÇİN 1 LİRA TEŞVİK
DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel teslim noktalarına bırakan vatandaşlar, her uygun ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alıyor.
İade işlemlerinin ardından teşvik bedeli, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılıyor.
İŞLETMELERE DE DESTEK VERİLECEK
Zorunlu uygulama kapsamında otel, restoran ve kafelerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden ekim ayı sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Kayıt yaptıran işletmelerde biriken DOA logolu ambalajlar yetkilendirilmiş saha operatörleri tarafından düzenli olarak teslim alınacak.
Sisteme kazandırılan her ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ise idari işlem uygulanacak.
HEDEF YILDA 25 MİLYAR AMBALAJ
DOA sistemiyle Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması hedefleniyor.
Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlaması beklenirken, ilk etapta geri kazanım oranının yüzde 50'ye, ilerleyen süreçte ise yüzde 80'e çıkarılması amaçlanıyor.
Uzun vadede sistemin 20 bin kişiye istihdam oluşturması da öngörülüyor.