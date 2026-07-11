Vatandaş çöpe atmadı, 18,7 milyon TL kazandı! DOA’da 10 günlük bilanço açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını sağladı. Türkiye genelinde uygulamaya alınan sistemle hem vatandaşlara teşvik ödemesi yapılıyor hem de geri dönüşüm oranının artırılması hedefleniyor.