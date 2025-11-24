Gurbetçi Böcek Ailesi’nin ölümü sonrası vatandaş uyandı! belge istiyor





Firmalara eğitim belge, sertifika, ruhsat gibi belgeleri soran vatandaşlar ilaçlamada kullanılacak kimyasal hakkında da bilgi almak istiyor. Ruhsatı olan ve bu alanda kayıtlı çalışan bazı firmalar ise güvenilirliklerini kanıtlamak için daha vatandaş sormadan direkt ruhsat ve belgelerini paylaşıyor.

DENETİMLER HIZLANDI



Yaşanan elim olayın ardından gerek bakanlıklar gerek belediyeler nezdinde denetimlerin arttığına dikkat çeken ilaçlama firmaları, bu alanda kaçak ve kayıt dışı çalışanlara dikkat çekiyor. İlaçlama firmaları, "Biz bundan şikâyetçi değiliz, gelsinler belgemizi paylaşalım ancak asıl sorun kayıt dışı çalışan şirketler. Onların bir yer kaydı yok ve sosyal medya üzerinden iş yapıyorlar. Dolayısıyla denetlenmiyorlar" diyor.