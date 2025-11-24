Gurbetçi Böcek Ailesi’nin ölümü sonrası vatandaş uyandı! belge istiyor

Son dakika haberi: Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek Ailesi'nin bir otelin haşere ilaçlamasında kullanılan kimyasal nedeniyle ölümünün ardından ev ya da iş yerini ilaçlatmak vatandaşlarda tedirginlik arttı.
Firmalara eğitim belge, sertifika, ruhsat gibi belgeleri soran vatandaşlar ilaçlamada kullanılacak kimyasal hakkında da bilgi almak istiyor. Ruhsatı olan ve bu alanda kayıtlı çalışan bazı firmalar ise güvenilirliklerini kanıtlamak için daha vatandaş sormadan direkt ruhsat ve belgelerini paylaşıyor.
DENETİMLER HIZLANDI
Yaşanan elim olayın ardından gerek bakanlıklar gerek belediyeler nezdinde denetimlerin arttığına dikkat çeken ilaçlama firmaları, bu alanda kaçak ve kayıt dışı çalışanlara dikkat çekiyor. İlaçlama firmaları, "Biz bundan şikâyetçi değiliz, gelsinler belgemizi paylaşalım ancak asıl sorun kayıt dışı çalışan şirketler. Onların bir yer kaydı yok ve sosyal medya üzerinden iş yapıyorlar. Dolayısıyla denetlenmiyorlar" diyor.
İHBAR EDİYORUZ SİZ DE EDİN!
Kayıt dışı çalışanları ihbar ettiklerini anlatan ilaçlama şirketlerinin sahipleri, vatandaşların da ihbarda bulunmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden bu kişilerin tespitinin zor olduğunu söyleyen sektör oyuncuları, sorunun çözümü için zirai ve kimyasal ilaç satışının ruhsatsız ve sertifikasız yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
BAKKALDA DAHİ VAR!
Alüminyum fosfitin bir tarım ilacı olduğunu ve kapsül halinde satıldığını anlatan sektör oyuncuları, "Bu ürün köy bakkallarında ambar hapı olarak satılıyor. Bilinçsizce kullanıldığı için insanları ve hayvanları öldürüyor.
Bu ürün zirai karantina, ruhsatlı ve fumigasyon operatörleri tarafından kullanılmalı" diyor. Online satış kanalları ve satış platformları aracılığıyla da rahatlıkla ulaşıldığını aktaran sektör oyuncuları, bunun zehir ve uyuşturucu satmakla eş değer olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE İÇİN DERNEK KURUYORUZ
Doğam Böcek İlaçlama firmasının sahibi Ziraat Mühendisi Mahşuk Gerde, son 2-3 gündür ilaçlama yapmak isteyen hemen herkesin belge sormaya başladığını söyledi.
"Daha önce kimse sormuyordu" diyen Gerde, bu durumdan memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Belge sormalarından hiç rahatsız değiliz, vatandaşımızın bilinçlenmiş olmasından mutlu oluyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız kayıtdışı çalışanlar. Bunlarla mücadele etmek için kayıtlı firmalar olarak dernek kuruyoruz. Çalışmalara başladık" dedi.
ÜRÜN SATIŞI ACİLEN YASAKLANMALI
Mevsim İlaçlama firma yetkilisi de, bu ürünleri vatandaşların da aldığını ve bilinçsizce uyguladığını söyledi. Firma yetkilisi, "Bu ürünlerin satışının yasaklanması lazım. Sadece belge ve ruhsatı olanlar almalı. Aksi durumda bu unutulur birkaç ay sonra yeniden yaşanır" diye konuştu.