Vatandaşa 250 milyar TL’lik akaryakıt desteği verildi

Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler küresel petrol fiyatlarını 100 dolar seviyesine yükseltirken, bu durumdan Türkiye akaryakıt piyasası da olumsuz etkileniyor. Mart ayında eşel mobil sistemini devreye alarak vatandaşın akaryakıt maliyetini düşürmeyi hedefleyen hükümet, bugüne kadar yaklaşık 250 milyar TL'lik destekte bulundu. Eğer eşel mobil devrede olmasaydı motorin litre fiyatı bugün 100 TL'ye, benzin fiyatları ise 80 TL'ye dayanmış olacaktı.

ABD ve İran kaynaklı Orta Doğu'da artan gerilimler akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte artırmaya devam ediyor. Bu durum Türkiye'yi de yakından ilgilendirirken petroldeki her 1 dolarlık artış ülke ekonomisine 400 milyon dolarlık (19 milyar TL) yük getiriyor. Hükümet bu yükün vatandaşın sırtına yüklenmemesi için akaryakıtta eşel mobil sistemi uyguluyor.

600 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eşel mobil sistemini devreye aldığı Mart 2025'ten bu yana yaklaşık 250 milyar TL'lik ÖTV'den feragat etti. Eşel mobil kapsamında bu desteğin yıl sonuna kadar 600 milyar TL'yi bulması bekleniyor. Eşel mobil ile motorinde litrede 13 TL 90 kuruş, benzinde 14 TL 82 kuruş olan ÖTV oranı kadar fiyatlardan feragat edilebilirken, motorinde destek tam olarak uygulanmaya başlandı.

ÖTV SIFIRLANMIŞ OLDU

Yani motorinde artık ÖTV tutarı sıfırlanmış oldu. Bu sebeple motorinde bundan sonra gelmesi muhtemel zamlar doğrudan pompaya yansıtılacak. Benzinde ise 14 TL 82 kuruşluk ÖTV miktarının bugüne kadar 10 TL 59 kuruşluk kısmından feragat edildi. Benzinde hâlâ 4 TL 23 kuruşluk olası bir zam ÖTV'den karşılanabilecek.

DEPODA 695 TL AVANTAJ

Eşel mobil sayesinde bugüne kadar vatandaşa 250 milyar TL'lik doğrudan destek veren hükümetin bu desteği olmasaydı bugün motorin fiyatları litrede 100 TL'ye, benzin fiyatları ise 80 TL'ye dayanmış olacaktı.

Devletin eşel mobil ile dizelde litrede 13 TL 90 kuruş ÖTV'den feragat etmesi sayesinde araç sahipleri 50 litrelik bir depoda yaklaşık 695 TL tasarruf ederken, benzinde ise aynı büyüklükteki depoda litrede 10 TL 59 kuruşluk ÖTV'den feragat edilmesiyle 529 TL'lik tasarruf sağlanıyor.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını temine yönelik bir sistem.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör