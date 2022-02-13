Vatandaşın altınları bankaya gelecek

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan uygulamanın 1 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Nebati, "Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler" dedi.
10 BİN KUYUMCU DEVREDE
Nebati, bugüne kadar yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım olmadığını, paydaşlar vasıtasıyla yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki münferit çabaları toplulaştıracak, 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz." Bakan Nebati, fiziki altınların bankalar, platformlar ve kuyumcular aracılığıyla teslim edilebileceğini belirterek, yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarla yerine getireceklerini söyledi.
RİSKSİZ KAZANÇ SAĞLIYOR
Nebati, altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini kaydederek, "Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır" ifadesini kullandı.
9 BANKA VAR
Yastık
altı altınların ekonomiye kazandırılması projesine şu anda Ziraat Bankası
, Halkbank
, Vakıfbank
, Emlak Katılım
, Vakıf Katılım
, Ziraat Katılım
, Albaraka Türk
, Kuveyt Türk
, Türkiye Finans
katılıyor. Vatandaşın finansal sisteme erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemin daha iyi anlaşılması için kamu spotları hazırlayacak.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile yastık altı altınların finansal sisteme dahil edilmesi ve vatandaşların risksiz bir kazanç elde edilmesi amaçlanıyor. Buna göre; martta 81 ilde birer tane, 2022'de 1.500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek. Fiziki altın kuyumcular, bankalar ve platformlar aracılığı ile sisteme sokulacak. Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak. Vatandaşlar, mevduat ve katılım bankaları üzerinden, altın dönüşümlü TL mevduat/ katılım hesabı, çeyrek hesap, altın depo hesabı açabilecek. Yatırılan altınlar fiziki olarak da geri çekilebilecek. Çeyrek hesap 1 Mart'tan itibaren, Çeyrek Katılım Hesabı ise 15 Mart'tan itibaren devreye alınmış olacak.
İŞ DÜNYASINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı: KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladık. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkânları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.
Şekib Avdagiç
İTO Başkanı: Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. Üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakaladığımız istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacak.
Gürsel Baran
ATO Başkanı: KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi, enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacak.
Nail Olpak DEİK Başkanı:
KGF kapsamındaki destek paketleri ile iş dünyamıza 60 milyar TL'lik TLREF endeksli ve uzun vadeli kefalet limiti açılmasının ayrıntıları, yastık altı altınların oluşturulacak yapı ile finans sistemine entegrasyonu ve enflasyonu düşürmek için uygulanacak tedbirleri, tüm dünyanın ekonomik olarak zorluklar çektiği bu dönemde, değerli buluyor ve atılan adımlardan memnuniyet duyuyoruz. Ülke olarak, gayretimiz ve özverimizle bu zorlu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz.
Orhan Aydın ASKON Başkanı:
Bütçe disiplininden taviz vermeden dengeli sürdürülebilir bir büyümenin hedeflenmesini de iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladık. Yastık altında bulunan altının karşılığı olan 350 milyar TL'nin ekonomiye kazandırılması hazinemize ayrı bir güç katacaktır. Yatırım, ihracat ve işletme destekleri kapsamında KGF ile 60 milyar liralık destek bu ortamları güçlendirecek, ekonomimize daha da çok katkı sağlamalarına vesile olacaktır.
Erkan Güral TÜGİK Başkanı:
Yüzde 1 KDV uygulamasının ülke ekonomisini canlandıracağını ve enflasyonu daha stabil hale getireceğini düşünüyoruz. Ülkede enflasyonunun da KDV indirimi ile düşecek. Kısa vadede enflasyonu da stabil hale getireceğine inanıyoruz. Bu indirim Türk ekonomisine ve KOBİ'lere deyim yerindeyse 'can suyu' olacak.