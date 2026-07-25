Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor
Giriş Tarihi: 25.07.2026

Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor

Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son 3 ayda toplam 6.6 puan, reel sektörün beklentisinin de 1.2 puan gerilediğini bildirdi. Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

BELİRSİZLİĞE RAĞMEN
Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğine işaret eden Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6.6 puan, reel sektörün beklentisi 1.2 puan geriledi" ifadesini kullandı. Şimşek, şunları kaydetti: "Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış, verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #MEHMET ŞİMŞEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA