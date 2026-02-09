Vatandaşın protestosu restoranlara geri adım attırdı: Doluluk % 30 düştü zamda frene basıldı

Ramazan ayına sayılı günler kala otel ve restoranların iftar menü fiyatları belli olmaya başladı. Bir anda artan afaki fiyatlar, kuver-servis gibi ekstra ücretlerle vatandaşlardan tepki alan restoranlar, Ramazan ayında beyaz bayrak çekti. Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların sessizce protesto ettiği restoranlar, doluluk oranları yüzde 30 gerileyince Ramazan ayını fırsata çevirmek için harekete geçti. Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğuna dikkat çeken restoranlar, iftar menülerinde kimi hiç zam yapmadığını, kimi geçen yıla göre yüzde 10 ila 20 artırdığını aktarıyor. Bu sene Ramazan'da sulh yapmak isteyen restoranlar, sürümden kazanmak istiyor.

50 MİLYAR LİRALIK MENÜ

Bu yıl iftar menü fiyatları ise restoranın sınıfı ve sunduğu çeşitliliğe göre değişiyor. Buna göre ortalama bir lokantada çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan Ramazan menüleri lokantalarda kişi başı ortalama 500 TL'den başlarken, bu fiyat iftariyelikler ve artan çeşitlilikle birlikte kebapçılarda 1.000 liraya kadar çıkıyor. Orta ve lüks sınıfta yer alan ve çok çeşitliliğiyle dikkat çeken restoranlarda ortalama fiyatlar kişi başı 2 bin ila 3 bin TL arasında değişirken, otellerde iftar menüleri de ortalama 2.500 liradan başlıyor. Bu fiyatlar boğaz hattında yer alan lük otellerde ise 5 bin ila 7 bin 800 lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre talepte artış bekleyen sektör oyuncuları, bu yıl iftar menülerinin yaklaşık 50 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyor.

DOLULUKLAR DÜŞTÜ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde restoranlara karşı vatandaşlar tarafından adı konulmamış bir protesto olduğunu söyledi. Bingöl, "Bu durum restoranların doluluk ortalamasını yüzde 30 düşürdü. Bu bazı yerlerde yüzde 50'yi de aştı" dedi. Ramazan ayının küslükleri barıştırdığına dikkat çeken Bingöl, "Biz de bu ayda adı konulmamış bu protestoya sulh çağrısı yapıyoruz" diye konuştu. Bu kapsamda bir çok restoranın menü fiyatlarında zammı sınırlı tuttuğunu aktaran Bingöl, "Yıllık bazda yüzde 30'un üzerinde zam var ancak bir çok restoran menü fiyatlarına ya hiç zam yapmadı ya da geçen yıla göre yüzde 10-15 zam yaptı. Mesela benim iki restoranım var. Geçen yıla göre sadece yüzde 10 zam yaptık. Kişi başı fiyatımız 2.500 ila 2.900 TL arasında" ifadelerini kullandı.

SÜRÜMDEN KAZANALIM

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, bu yıl kendi restoranlarında iftar menüsünde zam yapmadıklarını belirterek, "İftariyelik, çorba, tatlı ve ana yemek dahil kişi başı 1.000 TL fiyat verdik" dedi. Doluluk oranlarının düştüğünü anlatan Karabağlı, bu yıl sürümden kazanmak istediklerini o nedenle zam yapmadıklarını söyledi. "Üyemiz bir çok restoran ve lokanta da ya zam yapmadı ya da zammı yüzde 10-20 arasında tuttu" diyen Karabağlı, bu yıl talebin de artacağını kaydetti.



4 KİŞİLİK BİR AİLE 3 BİN LİRAYA DOYACAK

SAMPI Pide CEO'su Zeynel Akyol, bu yıl Ramazan'da çorba, pide ve tatlıdan oluşan bir menünün 750 TL'den sunulacağını söyledi. Akyol, "Yani 4 kişilik bir aile 3 bin TL'ye iftar yapabilir" dedi. Gıda enflasyonuna dikkat çeken Akyol, "Fiyatlarımız enflasyonun çok altında. Sürümden kazanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



BOĞAZ HATTI KİŞİ BAŞI 6-7 BİN TL

İstanbul boğaz hattı otellerinin de iftar menü fiyatları belli oldu. Türkiye'nin en lüks segmentte yer alan otellerinden Çırağan Tuğra Restoran'da iftar menüsü kişi başı 7.800 TL iken otelde bu yıl açılan Rüya İstanbul ve Borsa Restaurant'ta ise kişi başı fiyatlar 6.200 TL. Boğaz hattının bir diğer gözde oteli Mandarin'de ise iftar menüsü fiyatı 6.435 TL. Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul Genel Müdürü Serkan Yalçınkaya, "Hafta içi kurumsal talepler öne çıkarken, hafta sonlarında bireysel ve aile rezervasyonlarında artış söz konusu. 2026 yılı Ramazan dönemi için iftar rezervasyonlarına yönelik talepler almaya başladık. Özellikle kurumsal müşterilerden erken dönemden itibaren ilgi görüyoruz" dedi.



YÜZDE 70'I KURUMSAL, YÜZDE 30'U BİREYSEL

MOVENPICK Hotel Istanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun, balo salonunda yapılan iftarlar için grup rezervasyonu fiyatlarının 3 bin ila 3.750 TL arasında değiştiğini söyledi. Dursun, "Alacart restoranda ise fiyatlarımız kişi başı 3.500 ila 4.500 TL arasında. Rezervasyonların yüzde 70'i kurumsal, yüzde 30'u bireysel" dedi.



KURUMSAL REZERVASYON TALEBİ YÜKSEK

Develi Restoranları Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, geçen yıl kişi başı iftar menü fiyatlarının 2.550 TL olduğunu belirterek, "Bu yıl iftar menüsü fiyatımızı 2.900 TL olarak belirledik. Yani yüzde 15 gibi bir artışla gıda enflasyonunun altında tuttuk. Kurumsal rezervasyon talebi önceki yıla göre daha yüksek" dedi.



GIDA ENFLASYONUNUN ALTINDA BİR ARTIŞ

Köşebaşı, Ocakbaşı gibi restoranları da bünyesinde bulunduran Aziz Ebay Holding'in CEO'su Volkan Akkaş, restoran doluluklarındaki düşüşe dikkat çekerek, "Geçen yıl 1.950 TL olan menü fiyatımız bu yıl 2.400 TL olarak belirledik. Bu yıl gıda enflasyonu yüzde 30'un üzerinde. Biz talebi canlı tutmak istiyoruz. O nedenle gıda enflasyonunun altında bir fiyat artışı yaptık" diye konuştu.