Vatandaştan geri dönüşüme ilgi

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi (DOA) Türkiye genelinde başladı. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik ödenecek. Uygulama kapsamında depozito iade noktaları veya depozito iade makinalarına götürülen ürünler geri dönüştürülüyor. Ödemeler e-cüzdanlara yükleniyor, sonrasında anlaşmalı bankalardan nakit olarak çekilebiliyor. Vatandaşlar geri dönüşüm modeli DOA'ya ilk günden ilgi gösterdi.

DOA MAKİNESİ ÖNÜNDE SIRA

Mersin ve Osmaniye'de uygulamanın ilk gününde DOA istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir market önünde yer alan istasyona giden vatandaşlar, DOA iade makinesi önünde sıra bekledi. Sırası gelen vatandaşlar, plastik, cam şişe ve alüminyum ambalajlarını iade makinelerine bıraktı. Marketteki istasyon sorumlusu Cüneyt Zorlular, "Bugün gerçekten iyi bir yoğunluk var" dedi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de vatandaşlar, DOA iade makinelerini kullanmaya başladı.

BELEDİYEDEN VATANDAŞA ÇAĞRI

Antalya'nın Aksu Belediyesi de DOA cihazını hizmete sundu. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "DOA cihazı ile doğaya kontrolsüz şekilde bırakılan depozitolu içecek ambalajları geri dönüşüm sürecine dâhil edilerek yeniden ham maddeye dönüştürülecek. Böylece hem çevre kirliliği azaltılacak hem de doğal kaynaklarımız daha verimli kullanılacak. Tüm hemşehrilerimizi DOA sistemine katılmaya davet ediyorum" dedi.

ÜST LİMİT 200 AMBALAJ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin en büyük adımlarından biri olan DOA sistemi, Türkiye'yi geri dönüşümde dünya ligine taşıyacak. TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, , "Bireysel iadelerde günlük üst limit 200 ambalaj olarak uygulanacak. Hedefimiz, 1 yıl içinde her mahallede en az bir depozito iade noktasını hizmete almak. Otel, restoran ve kafeler toplu olarak teslim edecekleri DOA logolu her ambalaj için 20 kuruş teşvik bedeli alacak" dedi.

MOBİL UYGULAMAYI YÜKLEYİN

DOA'DAN faydalanabilmek için öncelikle mobil uygulamanın telefona indirilmesi gerekiyor. DOA logosu taşıyan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar, çöp yerine iade makinelerine götürülerek QR kod okutulduktan sonra sisteme teslim ediliyor. Uygulama üzerinden en yakın iade makinesinin konumu da görülebiliyor. İade makinelerindeki işlemlerin ardından teşvik bedeli dijital cüzdana yükleniyor. Biriken tutar banka hesaplarına aktarılabiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor ya da anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerde kullanılabiliyor.

2 BİN İADE MAKİNESİ HİZMETE BAŞLADI

DÜN itibarıyla 2 binin üzerinde DOA makinesi hizmete sunuldu. Gün geçtikçe bu sayı artırılacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şişeni DOA'ya at, 1 lira kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı! Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz. DOA sayesinde; her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak" dedi. Murathan YILDIRIM/ANKARA