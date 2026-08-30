Venezuela ile ABD arasında 25 yıllık petrol anlaşması: Üretimde 1,5 milyon varil hedefi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile imzalanan anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirerek enerji sektöründeki yatırımların genişletileceğini söyledi.

Rodriguez, Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP gibi büyük enerji şirketlerini de kapsayacak yeni anlaşmalarla petrol üretimini daha da artırmayı amaçladıklarını belirtti. Venezuela'nın yeniden önemli bir enerji gücü haline gelmesini istediklerini ifade eden Rodriguez, üretilip satılan her varilden yaklaşık 19 doların doğrudan ülkeye gelir sağlayacağını söyledi.

Venezuela'nın 209 milyar dolarlık gelir beklentisi

Anlaşmanın Venezuela ekonomisine katkısına da değinen Rodriguez, petrolün varil fiyatının 65 dolar olduğu varsayımıyla ülkenin anlaşmadan toplam 209 milyar 335 milyon dolar gelir elde edebileceğini ifade etti.

Projenin, ülkenin doğu ve orta kesimlerinde 55 bin kilometrekareden fazla alana yayılan Orinoco Petrol Kuşağı'ndaki 8 ham petrol sahasının geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Rodriguez, anlaşma kapsamında Venezuela için en az yüzde 16 imtiyaz hakkı ve yüzde 34 gelir vergisi oranının öngörüldüğünü belirterek, bu şartların ülkenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını savundu.

"VENEZUELA KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNİ KORUYOR"

Anlaşmanın hayata geçirilmesindeki katkıları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür eden Rodriguez, her iki tarafın da kendi imkanları doğrultusunda katkı sunduğunu söyledi.

Venezuela'nın doğal kaynakları üzerindeki mülkiyetini ve egemenliğini koruduğunun altını çizen Rodriguez, petrol sektöründeki gelişmeler konusunda kamuoyuna şeffaf bilgi vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

ABD'nin ise yaptırımlar nedeniyle ciddi şekilde zarar gören Venezuela petrol sektörünün yeniden canlandırılması için sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacağı ifade edildi.

TRUMP: TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını açıklamıştı.

Trump, Venezuela'nın 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Delcy Rodriguez ile anlaşma konusunda yakın çalışma yürüttüğünü ifade etmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör