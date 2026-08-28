Venezuela’dan OPEC için tarihi karar: Ayrılık masada!

Venezuela'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılıp ayrılmama seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, OPEC'ten ayrılık ihtimali ABD'li yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde gündeme geldi. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Venezuela'nın OPEC'ten ayrılması, ülkenin onlarca yıldır parçası olduğu petrol karteli açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Olası ayrılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun yıllardır iktidarda bulunan Nicolas Maduro'yu devirmesinin ve Venezuela'nın petrol satışları üzerindeki kontrolünü ele almasının ardından Caracas'ta yaşanan kapsamlı siyasi dönüşümün de önemli göstergelerinden biri olabilir.