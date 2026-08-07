Vergi denetiminde yeni uygulama sonuç verdi! 301 mükellef incelendi, 540 milyon TL’lik artış yaşandı

RİSKLİ MÜKELLEFLER HIZLI BELİRLENDİ

VDK, Stok Gözetim Programı'nın denetim kaynaklarının daha doğru alanlara yönlendirilmesine katkı sağladığını bildirdi.

Yapılan değerlendirmede, gözetim uygulamasının riskleri daha hızlı sonuçlandırdığı belirtildi. Risk analizi, müfettiş rehberliği ve mükelleflerle doğrudan temas sayesinde risklerin daha kısa sürede tespit edilip sonuçlandırıldığı görüldü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör