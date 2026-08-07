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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:33

Vergi denetiminde yeni uygulama sonuç verdi! 301 mükellef incelendi, 540 milyon TL'lik artış yaşandı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, ilk kez uygulanan "Stok Gözetim Programı"nın sonuçlarını açıkladı. Program kapsamında 301 mükellefe ulaşılırken, 84 mükellef düzeltme beyannamesi verdi. Böylece 540 milyon liralık matrah artışı sağlandı, 119 mükellef ise incelemeye sevk edildi.

AA Ekonomi
Vergi denetiminde yeni uygulama sonuç verdi! 301 mükellef incelendi, 540 milyon TL’lik artış yaşandı
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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla ilk kez uygulanan "Stok Gözetim Programı" kapsamında yürütülen çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Tamamlanan program kapsamında 301 mükellefe ulaşıldı, 100'den fazla mükellefle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 84 mükellef düzeltme beyannamesi verdi.

540 MİLYON LİRALIK MATRAH ARTIŞI SAĞLANDI

VDK'nın açıkladığı sonuçlara göre, düzeltme beyannamesi veren 84 mükellef sayesinde 540 milyon lira matrah artışı sağlandı.

Program kapsamında 98 mükellefin beyanları uyumlu bulunurken, 119 mükellef incelemeye sevk edildi.

Çalışma sonucunda başarı oranının yüzde 60 olduğu belirlendi.

RİSKLİ MÜKELLEFLER HIZLI BELİRLENDİ

VDK, Stok Gözetim Programı'nın denetim kaynaklarının daha doğru alanlara yönlendirilmesine katkı sağladığını bildirdi.

Yapılan değerlendirmede, gözetim uygulamasının riskleri daha hızlı sonuçlandırdığı belirtildi. Risk analizi, müfettiş rehberliği ve mükelleflerle doğrudan temas sayesinde risklerin daha kısa sürede tespit edilip sonuçlandırıldığı görüldü.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#VERGİ

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