SON DAKİKA | Gelir İdaresi Başkanlığı göz açtırmıyor! Vergi kaçakçıları radarda





Bu dönemde vergi gelirlerinde meydana gelen artışa en büyük katkıyı sağlayan kalemler sırasıyla; gelir vergisi (13.2 puan), kurumlar vergisi (6.2 puan) ve dâhilde alınan KDV (5.6 puan) oldu. Bu dönemde dış ticaret hariç vergi gelirleri yüzde 40.5 oranında artışla 5 trilyon 417 milyar 215 milyon TL olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran 2026 döneminde gelir vergisi tahsilatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54.6 oranında artarak 1 trilyon 785 milyar 288 milyon TL olarak gerçekleşti.

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