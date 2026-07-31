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Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:07 Son Güncelleme: 31.07.2026 10:31

Vergi mükellefleri için yeni karar! 30 gün süre verilecek, 5 kata çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi teminat uygulamasına ilişkin kuralları değiştirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre riskli mükelleflerden normal tutarın 5 katı teminat istenecek. Mükelleflerin eksik kalan teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları gerekecek.

AA Ekonomi
Vergi mükellefleri için yeni karar! 30 gün süre verilecek, 5 kata çıkıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, vergi teminat uygulamasında mükelleflerin risk durumuna göre uygulanacak teminat tutarları yeniden belirlendi.

UYUMLU MÜKELLEFE TEMİNAT AVANTAJI

Tebliğe göre, teminatın verileceği yıldan bir önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi dikkate alınacak.

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi uygulamasından yararlanma şartlarını taşıyan mükellefler, normal teminat tutarının beşte biri oranında teminat verecek.

RİSKLİ MÜKELLEFE 5 KAT TEMİNAT

Haklarında sahte belge düzenleme veya kullanma ya da yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu bulunan mükellefler ise daha yüksek teminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerden, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten raporun kesinleşmesine kadar geçen sürede normal tutarın 5 katı kadar teminat alınacak.

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30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girmesinin ardından mükelleflere yazılı bildirim yapılacak.

Bildirimin tebliğ edilmesinden sonra mükelleflerin, eksik kalan teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları gerekecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

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