Vergi mükellefleri için yeni karar! 30 gün süre verilecek, 5 kata çıkıyor

RİSKLİ MÜKELLEFE 5 KAT TEMİNAT

Haklarında sahte belge düzenleme veya kullanma ya da yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu bulunan mükellefler ise daha yüksek teminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerden, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten raporun kesinleşmesine kadar geçen sürede normal tutarın 5 katı kadar teminat alınacak.