Vergi mükelleflerine ek süre! GİB duyurdu... Beyan ve ödeme tarihi değişti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 31 Temmuz'a kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, normal şartlarda 30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ait küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannameleri için mükelleflere ek süre tanındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, söz konusu beyannamelerin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 31 Temmuz günü sonuna kadar uzatıldı.

BEYAN VE ÖDEME AYNI TARİHE ERTELENDİ

Yapılan düzenleme kapsamında, mükellefler hem beyannamelerini hem de tahakkuk eden vergilerini 31 Temmuz mesai bitimine kadar yerine getirebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında, "30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Temmuz günü sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör