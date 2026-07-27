Vergi mükelleflerine önemli duyuru! 3 gün boyunca geçici kesinti yaşanacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri ilgilendiren önemli bir sistem duyurusunda bulundu. e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve geliştirme çalışmaları nedeniyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi belirli bir süre elektronik ortamda gönderilemeyecek.

GİB'in açıklamasına göre kesinti, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

3 GÜN BOYUNCA BEYANNAME GÖNDERİLEMEYECEK

Planlı çalışmalar süresince Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi (DBS), e-Beyanname Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilemeyecek.

GİB, söz konusu geçici kesintinin e-Beyan sistemlerinde yürütülecek teknik çalışmalar nedeniyle uygulanacağını bildirdi.

Bu nedenle belirtilen tarihler arasında beyanname göndermeyi planlayan mükelleflerin sistem kesintisini dikkate almaları önem taşıyor.

SİSTEMLER YENİDEN HİZMETE AÇILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, bakım ve geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimine ilişkin sistemlerin ivedilikle yeniden kullanıma açılacağını ifade etti.

Planlanan takvime göre kesintinin 3 Ağustos Pazartesi saat 23.59'da sona ermesi öngörülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör