Vergi ve harçta enflasyon hedefi dikkate alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizdedir" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini sunan Mehmet Şimşek, şunları söyledi: "Ekonomi programı iki yılda önemli kazanımlar sağladı. Belirsizliklere, korumacılığa ve jeopolitik gerilimlere rağmen küresel ekonomi dirençli. Dezenflasyon süreci küresel ölçekte devam ediyor."Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi." Bakan Şimşek, sunumunda şu mesajları verdi:





REZERVLER TARİHİ ZİRVEDE

Türkiye'nin ekonomik programında önemli mesafeler aldı. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. Mayıs 2023'ten bu yana brüt rezervlerimiz 87 milyar dolar, swap hariç net rezervler 112.6 milyar dolar arttı. Toplam mevduat içinde TL payının yüzde 59.8'e ulaştı.



CARİ AÇIK EN DÜŞÜK SEVİYELERDE

Cari açık artık endişe kaynağı olmaktan çıktı. 2023 ortasında yüzde 5 olan cari açığın milli gelire oranı, 2024'te yüzde 0,8'e geriledi. Orta Vadeli Program döneminde bu oranın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.



RİSK PRİMİ 700'DEN 250'YE GERİLEDİ

Türkiye'ye yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar çıkan CDS risk primimiz 250 baz puanın altına indi. Bu düşüş kamu ve özel sektörün borçlanma maliyetlerini ciddi biçimde azalttı.





ENFLASYON YÜZDE 32.9'A DÜŞTÜ

Dezenflasyon sürecinin devam ediyor. Yıllık enflasyon ekimde yüzde 32.9'a geriledi. Sıkı para politikası, mali disiplin ve arz yönlü tedbirlerle bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz.



İSTİHDAM 1.1 MİLYON KİŞİ ARTTI

EKONOMİK aktivitedeki ılımlı seyir sürüyor. 2025'te de 2024 yılına benzer ılımlı bir büyüme bekliyoruz. İstihdam, program döneminde 1.1 milyon kişi arttı.



ENFLASYON HEDEFİ DİKKATE ALINACAK

VERGİ ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizdedir



2026'DA BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ YÜZDE 3,5

MALİ disiplini tesis ettik ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Aldığımız tedbirler sayesinde milli gelire oranla 2023'te yüzde 5.1 ile sınırladığımız bütçe açığı, 2024'te yüzde 4.7'ye geriledi. 2026 yılında bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedefliyoruz.



KAMUDA SIKI TASARRUF DÖNEMİ

KAMUDA Tasarruf ve Verimlilik Paketiyle harcama disiplinini güçlendirdik. 1.958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık.