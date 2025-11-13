Vergi ve SGK borçlarına düşük faizli taksit imkanı! Bakan Şimşek kamu alacakları için yeni karar sonrası açıkladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Son Güncelleme: 13.11.2025 15:46

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranları yeniden güncellendi. Kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.

