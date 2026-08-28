Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni oranlar belli oldu
Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:04 Son Güncelleme: 28.08.2026 11:15

Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni oranlar belli oldu

Vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların Hazine faiz destekli kredilere erişiminde yeni dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle borç nedeniyle kredi kullanamayan esnafa, belirli şartlarla destekli kredi kullanma imkânı getirildi.

Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni oranlar belli oldu
  • ABONE OL

27 Ağustos 2026 tarihli ve 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeyle, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve mevcut borçsuzluk şartını karşılayamayan esnaf ve sanatkârların da belirli koşullar çerçevesinde Hazine faiz destekli kredilerden yararlanmasının önü açıldı.

VERGİ VE SGK BORCU OLAN ESNAFA KREDİ KOLAYLIĞI

Düzenleme öncesinde vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve borçlarını yapılandırmayan ya da taksitlendirmeyen bazı esnaf ve sanatkârlar, kredi kullanımında aranan borçsuzluk şartını sağlayamadıkları için Hazine faiz destekli kredi imkanlarından yararlanamıyordu.

Yapılan değişiklikle birlikte bu kişilerin krediye erişiminin tamamen engellenmesi yerine, farklı Hazine faiz indirim oranları uygulanarak destekli kredi kullanabilmelerine imkân sağlandı.

FAİZ İNDİRİM ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Vergi veya SGK prim borcu nedeniyle genel kredi kullanım şartlarını karşılayamayan esnaf ve sanatkârların kullanacağı kredilerde uygulanacak Hazine faiz indirim oranları da yeniden düzenlendi.

Yeni oranlar şöyle:

  • Genel Yatırım ve İşletme Kredileri: Faiz indirim oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düşürüldü. Mevcut cari faiz oranları esas alındığında yıllık finansman maliyeti yüzde 24 olacak.
  • Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler, Usta Girişimci ve Genç Girişimciler: Yüzde 100 olan faiz indirim oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Mevcut cari faiz oranları dikkate alındığında yıllık finansman maliyeti yüzde 8 olacak.
  • Onaylı Proje ve Teknik Destek Programı Katılımcıları: Yüzde 60 olan faiz indirim oranı yüzde 48 olarak uygulanacak. Mevcut cari faiz oranları esas alındığında yıllık finansman maliyeti yüzde 20,8 olacak.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ESNAF KREDİ SİSTEMİNİN TAMAMEN DIŞINDA KALMAYACAK

Yeni düzenlemeyle vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların, borçları nedeniyle Hazine faiz destekli kredi sisteminin tamamen dışında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kişiler, belirlenen yeni faiz indirim oranları üzerinden destekli kredi kullanabilecek.

HEM FİNANSMANA ERİŞİM HEM BORÇ ÖDEMESİ DESTEKLENECEK

Düzenlemeyle esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin devam ettirilmesinin yanı sıra kamuya olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesinin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve borçları için herhangi bir yapılandırma ya da taksitlendirme imkanından yararlanmayan esnaf ve sanatkârlar, belirlenen özel faiz indirim oranları üzerinden Hazine faiz destekli kredi kullanabilecek.

27 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin sürdürülmesi, kredi imkanlarından yararlanmalarının kolaylaştırılması ve kamu borçlarının ödenmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SGK #KREDİ #ESNAF

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni oranlar belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA