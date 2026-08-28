Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni oranlar belli oldu

27 Ağustos 2026 tarihli ve 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeyle, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve mevcut borçsuzluk şartını karşılayamayan esnaf ve sanatkârların da belirli koşullar çerçevesinde Hazine faiz destekli kredilerden yararlanmasının önü açıldı.