Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni oranlar belli oldu

27 Ağustos 2026 tarihli ve 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.
Yeni düzenlemeyle, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve mevcut borçsuzluk şartını karşılayamayan esnaf ve sanatkârların da belirli koşullar çerçevesinde Hazine faiz destekli kredilerden yararlanmasının önü açıldı.
VERGİ VE SGK BORCU OLAN ESNAFA KREDİ KOLAYLIĞI
Düzenleme öncesinde vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve borçlarını yapılandırmayan ya da taksitlendirmeyen bazı esnaf ve sanatkârlar, kredi kullanımında aranan borçsuzluk şartını sağlayamadıkları için Hazine faiz destekli kredi imkanlarından yararlanamıyordu.
Yapılan değişiklikle birlikte bu kişilerin krediye erişiminin tamamen engellenmesi yerine, farklı Hazine faiz indirim oranları uygulanarak destekli kredi kullanabilmelerine imkân sağlandı.
FAİZ İNDİRİM ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Vergi veya SGK prim borcu nedeniyle genel kredi kullanım şartlarını karşılayamayan esnaf ve sanatkârların kullanacağı kredilerde uygulanacak Hazine faiz indirim oranları da yeniden düzenlendi.
Yeni oranlar şöyle:
ESNAF KREDİ SİSTEMİNİN TAMAMEN DIŞINDA KALMAYACAK
Yeni düzenlemeyle vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların, borçları nedeniyle Hazine faiz destekli kredi sisteminin tamamen dışında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu kişiler, belirlenen yeni faiz indirim oranları üzerinden destekli kredi kullanabilecek.
HEM FİNANSMANA ERİŞİM HEM BORÇ ÖDEMESİ DESTEKLENECEK
Düzenlemeyle esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin devam ettirilmesinin yanı sıra kamuya olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesinin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve borçları için herhangi bir yapılandırma ya da taksitlendirme imkanından yararlanmayan esnaf ve sanatkârlar, belirlenen özel faiz indirim oranları üzerinden Hazine faiz destekli kredi kullanabilecek.
27 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin sürdürülmesi, kredi imkanlarından yararlanmalarının kolaylaştırılması ve kamu borçlarının ödenmesinin desteklenmesi hedefleniyor.