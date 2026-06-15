Veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarına 3 milyar $ kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, alın terinin, akıl terinin kıymetine inanan bir anlayışa sahip olduklarını ve engelleri kaldırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

AR-GE'YE 20 MİLYAR $

Bugün Türkiye'de 114 teknoparkın olduğunu kaydeden Kacır, "Bu 114 teknoparkta bugün 13 binden fazla teknoloji girişimi var. Bugün Türkiye'de 1700'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var" diye konuştu. Kacır, Türkiye'nin AR-GE insan kaynağının 23 yıllık dönem içinde 29 binden 311 bine yükseldiğine işaret ederek, "Bu ülkede yapılan AR-GE faaliyetlerinin hacmi 1.2 milyar dolardan 19.9 milyar dolara çıktı" açıklamasını yaptı.

100 BİN PROFESYONEL

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 1,5'ini AR-GE çalışmalarına ayıran bir ülke haline geldiğini ifade eden Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bir yandan kurumsal altyapıyı güçlendirirken bir yandan da insan kıymetini Türkiye'nin teknoloji hedeflerine yönelik donattıklarını ifade etti. Yapay zekânın topluma ve ülkeye fayda sağlayacak olmasının esas olduğunu kaydeden Kacır, gelecek dönemde dolu dizgin bir yolculuğa çıkacaklarını, ilk 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa 81 ilde başlatacakları yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle yapay zeka eğitimleri sunacaklarını söyledi. Bakan Kacır, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceklerini ifade etti. Kacır, "Veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceğiz. Bir yandan da kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz. Böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.