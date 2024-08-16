Virajlar yapay zekaya emanet

Karayolları Genel Müdürlüğü yol yapım çalışmalarında yapay zekadan faydalanacak. Otoyollardaki güvenliğin üst seviyede olması için çalışmalarını sürdüren genel müdürlük, viraj hesaplaması "Kurp Sistemi"ni yapay zekaya uyarlayacak. Bu zamana kadar otoyollardaki virajların ölçümü için yapılan hesaplamalar geleneksel yöntemler kullanılarak yapılırken, bundan böyle hesaplamalarda son teknolojiden faydalanılacak. Yapay zeka uygulamaları ile karayollarında viraj hız tespiti ve sınıflandırması yapılacak. Hız limiti haritası oluşturulması ve yol üst bozulmalarının da panoramik görüntüleri alınacak.Yapay zekaya aktarılacak veriler sonrasında yol üstü bozulmalar masaüstü sistemlere aktarılacak. Ayrıca dijital uygulamalar oluşturulacak ve yapılacak iş kapsamında yapay zeka algoritmaları ile hız limiti haritası, kurp tespiti ve arazi sınıflandırması tamamlanacak. Otobanlardaki hız limitlerinin yükseltilmesi de virajlara göre hesaplanırken, otoban inşaatları yapılırken virajlarda özel hesaplamalar yapılarak hız sınırları belirleniyor. Sürücünün virajda hangi hız sınırına uyması gerektiği, zemin etüdünün nasıl yapıldığı, zemin sıkılaşmasının nasıl hesaplandığı, zemininde taş ya da kum var mı gibi bilgiler artık yapay zeka ile hazırlanacak.Yol eksenlerindeki eğimin yatay ve düşey hesaplamaları, viraj eğimlerinin zemin ve coğrafya yapısına göre yapay zekaya yüklenerek hesaplanması sağlanacak. Bu kapsamda yapay zeka da nerede yatay viraj var, nerede düşey eğim var gibi gerekli hesaplamaları yaparak tespitte bulunacak. Böylelikle yapay zeka en uygun güzergahı ve hız sınırını ortaya çıkaracak. İnşaat ve bilgisayar mühendislerinin ortak çalışacağı sistemlerde, böylelikle otoyollardaki oluşan kaza oranın düşmesi ve otoyolların yapım süresinin azalması hedeflenecek.