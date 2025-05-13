Visa’dan Akdeniz Raporu: Türkiye, kartlı turizm gelirlerinde güçlü ilerleyişini sürdürüyor

HARCAMALARIN YÜZDE 88'İ 7 İLDE TOPLANDI

Yabancı kart harcamalarının yüzde 88'i İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Trabzon ve Nevşehir'de gerçekleşti. Körfez ülkeleri İstanbul ve Trabzon'da, İngiltere ve Almanya ise Muğla ve Antalya'da yoğunlaştı. İzmir ve Aydın'da ABD'den gelen turistlerin harcamaları öne çıkarken, Nevşehir özellikle Japonya, Çin ve Latin Amerika'dan gelen turistlerin ilgisini çekti.

DÖRT MEVSİMİN TURİZM LİDERİ

İstanbul, dört mevsim boyunca en fazla kartlı harcamanın yapıldığı şehir olarak öne çıktı. Şehirde kart kullanımının zirve yaptığı dönem 2024'ün üçüncü çeyreği olurken, kış aylarında dahi İstanbul'un turizm katkısı, yaz turizmiyle öne çıkan bazı şehirleri geride bıraktı. Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, "Türkiye, Visa verilerine göre son 5 yılda kartlı turizm harcamalarında bölgenin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. Özellikle ulaşım, yeme-içme, market ve sağlık alanlarındaki dijital ödemeler bu büyümeyi destekliyor. Türkiye'de turizmin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.