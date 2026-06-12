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SON DAKİKA! Vize krizine Ticaret Bakanlığı 'dur' dedi! Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza geldi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:55Son Güncelleme: 12.06.2026 08:58
SON DAKİKA! Vize krizine Ticaret Bakanlığı 'dur' dedi! Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza geldi
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize randevuları için tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize randevuları için tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.
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Haber GirişiBaki Sancak - Editör
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SON DAKİKA! Vize krizine Ticaret Bakanlığı 'dur' dedi! Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza geldi