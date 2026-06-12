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Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:55 Son Güncelleme: 12.06.2026 08:58

SON DAKİKA! Vize krizine Ticaret Bakanlığı 'dur' dedi! Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza geldi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize randevuları için tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.

SON DAKİKA! Vize krizine Ticaret Bakanlığı ’dur’ dedi! Reklam Kurulu’ndan yanıltıcı reklamlara ceza geldi
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize randevuları için tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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SON DAKİKA! Vize krizine Ticaret Bakanlığı 'dur' dedi! Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza geldi
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