Vodafone’dan 64.8 milyarlık servis geliri

Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Şirket, 2025-2026 mali yılının nisan-eylül dönemini kapsayan ilk yarısında 64.8 milyar lira servis geliri elde etti. Aynı dönemde mobil abone sayısı 25.5 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 31.6 milyon olarak kayıtlara geçti. Faturalı abone sayısı 21.3 milyona yükseldi ve toplam bazın yüzde 83.5'ini oluşturdu. Şirketin sabit genişbant abone sayısı ise 1.4 milyon olduVodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, mali yılın ilk yarısında servis gelirlerinin 64.8 milyar lira olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17.8 milyona ulaştı" dedi.