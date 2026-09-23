Vogue Türkiye global sahnede ön sırada

Condé Nast bünyesindeki Vogue'un küresel ölçekteki en prestijli etkinliği Vogue World, beşinci edisyonuyla Milano Moda Haftası'nın açılışını yapıyor. Şehrin en ikonik simgelerinden, La Scala ve Duomo arasında yükselen tarihi Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleşecek bu dev organizasyona, yayın tarihinde bir ilke imza atarak Vogue Türkiye de iştirak ediyor.

Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şunları söylüyor:

"Başarılarımız sayesinde Condé Nast'ın özel onayıyla ilk kez katıldığımız Vogue World'ün Milano edisyonunda Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Küresel sahnede parlayan yıldızımız Hande Erçel ile yan yana durarak ülkemizin kültürel mirasını ve çağdaş yeteneklerini moda dünyasının merkezine taşımak misyonumuzun bir parçası."

TEMA: "WHERE THE FUTURE IS MADE BY HAND" (GELECEĞİN EL İŞÇİLİĞİYLE ŞEKİLLENDİĞİ YER)

Geçtiğimiz sene Hollywood'da moda ve sinemanın yıllardır süren aşkını tema alan Vogue World, bu yıl odağına İtalyan yaratıcılığını, zanaatkârlığı ve modanın insan dokunuşunu alıyor. "Where The Future Is Made By Hand" teması etrafında şekillenen etkinlik; yapay zekâ ve teknoloji çağında el işçiliğinin ve yaratıcılığın zamansız değerini kutlayacak. Bir dizi tematik bölüm aracılığıyla modanın "mirası koruma, yeniliği yönlendirme ve geleceği şekillendirme" gücünü ortaya koyacak etkinlik, Rönesans tekniklerinden endüstriyel dokulara, ekran tabanlı görsellerden usta zanaatlara uzanarak "el ile makine arasında sürekli bir diyalog" kuracak. Bu özel hikâyeyi Valentino'dan Versace'ye önde gelen İtalyan modaevleri, Ambra Lucidi, Giorgio Bandoni ve Roberto de Ambrogia gibi usta zanaatkârlar, ve aralarında Vittoria Ceretti, Imaan Hammam ve Awar Odhiang'in de bulunduğu uluslararası yetenekler anlatacak.

ANNA WINTOUR: "GALLERIA VITTORIO EMANUELE II'DEN DAHA İYİ BİR YER OLAMAZDI"

Condé Nast İçerik Başkanı ve Vogue Küresel Editoryal Direktörü Anna Wintour, Milano edisyonu için yaptığı açıklamada; "Vogue World'ün bu şehrin olağanüstü yönlerini, tarihi dokusunu mekanıyla buluşturması ve modaya yön veren ruhunu onurlandırması için Galleria Vittorio Emanuele II'den daha iyi bir yer olamazdı," diyerek etkinliğin Milano için taşıdığı sembolik değere dikkat çekiyor.

ÖZEL DAVET PROTOKOLÜ VE HAYIRSEVERLİK FONU

Genel halka açık bilet satışı bulunmayan ve tamamen özel davet protokolüyle yürütülen etkinlikte, davetlilerin katkıları doğrudan hayırseverlik fonuna aktarılıyor. Vogue Türkiye'nin de katılım sağlayarak destek verdiği bu özel fon, Milano'nun Quarto Oggiaro Kütüphanesi'nin dönüşümünü destekleyerek sanatı ve kültürü gençlikle buluşturmayı hedefliyor.

Vogue Türkiye'nin global moda sahnesindeki bu adımı, Türkiye'nin uluslararası moda ve kültür vizyonunu en üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör