Warsh’ın faiz artışı kararında belirleyici olacak! Küresel piyasalarda gözler kritik verilere çevrildi

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında varılan mutabakat, petrol fiyatlarındaki gerileme ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla geçen haftayı pozitif tamamladı. Yatırımcıların gözü ise gelecek hafta açıklanacak ABD büyüme ve çekirdek PCE verilerine çevrildi.

ABD-İRAN ANLAŞMASI PİYASALARI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler oldu. Tarafların 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakata vardığı ve "İslamabad Mutabakatı" adı verilen sürecin 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Mutabakat kapsamında savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi başlıkların yer aldığı aktarıldı.

İran ve ABD'nin ayrıca 60 günlük yeni bir müzakere sürecine başlamasının beklendiği ifade edilirken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının kaldırıldığı da bildirildi.

Ancak İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelerin iptal edildiğini açıklaması, sürecin kırılgan yapısını yeniden gündeme taşıdı.