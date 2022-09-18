Web3’ün devleri İstanbul’da buluşuyor

Geleceğininterneti Web 3.0 ve blockchain teknolojisi alanında dünyanın en önemli isimleri İstanbul'a geliyor. Londra merkezli EAK Digital tarafından 14 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan zirvede, kriptografinin kurucusu olarak bilinen kriptograf David Chaum, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Hükümeti Blockchain Danışmanı Pankhuri Bansal gibi isimler yer alıyor. EAK Digital CEO'su Erhan Korhaliller, "Web 3.0'ın Türkiye'de benimsenmesi son derece umut verici. Bu durum Türkiye'nin kendini lider olarak konumlandırması için heyecan verici bir fırsat sunuyor" dedi.