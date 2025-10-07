Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler aldıklarını dile getirirken, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise, yatırımcılara "WhatsApp ve Telegram'dan tavsiye almayın" uyarısında bulundu. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkanı Gönül, tasarruflarını sermaye piyasalarında değerlendiren vatandaşların sayısının yaklaşık 11 milyon olduğunu belirterek, "Pay senedi yatırımcı sayısı şu anda 6.4 milyon. Bu bağlamda finansal okuryazarlığı, en önemli gündem maddesi olarak görmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜYO'YA İNANMAYIN

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, "Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar" dedi.