Wood Mackenzie’den Brent için 18 aylık düşüş beklentisi: 78 dolar olabilir!

Wood Mackenzie uzmanları, "Petrol fiyatlarındaki balon patladı mı? Müzakereler başarılı olursa aşağı yönlü bir trend bekleniyor ancak inişli çıkışlı bir süreç yaşanabilir." başlıklı bir analiz yayımladı.

Petrol uzmanları Alan Gelder ve Andrew Harbourne'nun yorumlarının yer aldığı analize göre, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan mutabakat küresel ekonomi açısından en kötü senaryonun önlenmiş olabileceğine dair umutları artırdı.

Şirketin son tahminlerine göre, Brent petrolün varil fiyatında 18 ay boyunca genel eğilim aşağı yönlü seyredecek. Brent petrolün ortalama fiyatı, mart-mayıs aylarındaki yüksek fiyatların etkisiyle bu yıl varil başına 92 dolar, 2027'de ise 78 dolar olacak.

Bu tahmin, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ağustosta normalleşeceği varsayımına dayanıyor. Talep gelecek yıl günlük 105 milyon varil seviyesine yaklaşsa bile, piyasanın yeterli arzla desteklenmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, Brent fiyatı 2027'nin dördüncü çeyreğinde ise varil başına 70 seviyesine kadar gerileyebilir.

Analize göre, bu noktaya ulaşmak kolay olmayacak. Piyasa, toparlanan talep, yeniden oluşan stoklar ve arzın zamanlama açısından birbirini tam karşılamaması nedeniyle dengeyi ararken, yüksek ve düşük fiyat dönemleri arasında dalgalanmalar yaşanması muhtemel olarak değerlendiriliyor.