World Rating Türkiye’nin kredi notlarını sabit tuttu

World Rating, 9 Ocak 2026 tarihli Türkiye Sovereign Rating Raporu'nda, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "BB", uzun vadeli yerel para kredi notunu ise yatırım yapılabilir seviyedeki "BBB-" olarak teyit etti. Kredi notu görünümü "Stabil" olarak açıklandı.

Kuruluş, kararın temel gerekçeleri arasında Türkiye'nin döviz rezervlerindeki nicel ve nitel iyileşmeler, para politikasına dayalı enflasyon mücadelesinde elde edilen olumlu sonuçlar ve son üç yıllık makroekonomik politika tutarlılığını gösterdi. Ayrıca, ülkenin döviz koşullu yükümlülüklerindeki orta vadeli istikrarın, transfer ve konvertibilite riskinin temel belirleyicisi olduğu vurgulandı. Orta vadeli bu istikrarın uzun vadeye taşınması durumunda, Türkiye'nin transfer ve konvertibilite risk notunun daha yüksek seviyeye çıkarılabileceği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'nin mali performans göstergelerindeki iyileşmelerin uzun vadeli yabancı para ülke notunun "BB-" seviyesinden "BB" seviyesine yükseltilmesini gerektirdiği ve görünüm değişikliğiyle bunun sağlanamayacağı belirtildi. Ek olarak, Türkiye ekonomisinin hacimsel büyüklük ve çeşitlilik kriterlerinde önemli bir eksikliği bulunmadığı, finansal piyasaların küresel entegrasyon yeterliliğinin yüksek olduğu ve AB uyumunun artmasıyla entegrasyonun daha da güçleneceği ifade edildi.

Sonuç olarak, World Rating Türkiye'nin mevcut koşullarda uzun vadeli yabancı para kredi riskinin "BB", uzun vadeli yerel para riskinin ise "BBB-" seviyesinde olduğunu vurguladı. Kuruluş, diğer derecelendirme kuruluşlarının yerel para notlarını yabancı para notlarıyla aynı seviyeye denk tutmalarının metodolojik olarak hatalı olduğunu belirtti ve Türkiye'nin egemenliğinin kendi para birimi üzerinden borç ödeme kapasitesinin yatırım yapılabilir seviyenin altında olmadığına dikkat çekti.