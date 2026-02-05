Yabancı yatırımcı 9 hafta üst üste hisse alımı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 30 Ocak haftasında hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında net alım yaptı.

HİSSE SENEDİNDE ALIMLAR SÜRÜYOR

Verilere göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 455 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi piyasasındaki kesintisiz alım serisi 28 Kasım haftasından bu yana devam etti.

TAHVİL PİYASASINDA 721,8 MİLYON DOLARLIK ALIM

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların tahvil alımı ise 721,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu veri, yabancı ilgisinin borçlanma araçlarında da güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.

BİR ÖNCEKİ HAFTA DAHA YÜKSEK ALIM VARDI

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar 490,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,26 milyar dolarlık tahvil alımı yapmıştı. Son haftada alım tutarları bir miktar gerilese de pozitif seyir devam etti.

YABANCI PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

Son verilerle birlikte yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 39,86 milyar dolardan 42,37 milyar dolara yükseldi. Tahvil stokları ise aynı dönemde 21,51 milyar dolardan 22,40 milyar dolara çıktı