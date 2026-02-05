Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yabancı yatırımcı 9 hafta üst üste hisse alımı yaptı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:16 Son Güncelleme: 5.02.2026 16:17

Yabancı yatırımcı 9 hafta üst üste hisse alımı yaptı

Türkiye finansal piyasaları yabancı yatırımcıların güçlü ilgisini çekmeye devam ediyor. TCMB'nin açıkladığı son verilere göre, 30 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 455 milyon dolar değerinde hisse senedi ve 721,8 milyon dolar tutarında tahvil satın aldı. Böylece yabancıların 28 Kasım haftasından bu yana hisse senedi piyasasında kesintisiz devam etti.

Yabancı yatırımcı 9 hafta üst üste hisse alımı yaptı
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 30 Ocak haftasında hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında net alım yaptı.

HİSSE SENEDİNDE ALIMLAR SÜRÜYOR

Verilere göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 455 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi piyasasındaki kesintisiz alım serisi 28 Kasım haftasından bu yana devam etti.

TAHVİL PİYASASINDA 721,8 MİLYON DOLARLIK ALIM

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların tahvil alımı ise 721,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu veri, yabancı ilgisinin borçlanma araçlarında da güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.

BİR ÖNCEKİ HAFTA DAHA YÜKSEK ALIM VARDI

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar 490,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,26 milyar dolarlık tahvil alımı yapmıştı. Son haftada alım tutarları bir miktar gerilese de pozitif seyir devam etti.

YABANCI PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

Son verilerle birlikte yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 39,86 milyar dolardan 42,37 milyar dolara yükseldi. Tahvil stokları ise aynı dönemde 21,51 milyar dolardan 22,40 milyar dolara çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancı yatırımcı 9 hafta üst üste hisse alımı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz