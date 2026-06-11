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Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:08

Yabancı yatırımcı hisse senedi, DİBS ve ÖST stokunda satıcılı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 856,9 milyon dolarlık hisse senedi, 279,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 261,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

AA
Yabancı yatırımcı hisse senedi, DİBS ve ÖST stokunda satıcılı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni paylaştı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Haziran haftasında 856,9 milyon dolarlık hisse senedi, 279,6 milyon dolarlık DİBS ve 261,1 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki hafta 41 milyar 590,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 40 milyar 632,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 421,9 milyon dolardan 14 milyar 238,9 milyon dolara inerken ÖST stoku 1 milyar 542,2 milyon dolardan 1 milyar 272,5 milyon dolara geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ( #DİBS

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Yabancı yatırımcı hisse senedi, DİBS ve ÖST stokunda satıcılı
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