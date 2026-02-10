Yabancı yatırımcıdan borsada 19 yılın en yüksek net alımı

Geçen hafta yaşanan yüzde 2.3'lük düşüşe rağmen bu yıl şimdiden yüzde 22 yükselerek 2025'in tamamındaki yüzde 14.5'lik artışı sollayan Borsa İstanbul'da yabancıların alımları sürüyor. 2025'te 3 milyar 942 milyon dolarla Borsa İstanbul'da 13 yılın en yüksek net alımını yaparken 8 yıl sonra ilk defa pozisyon açan yabancı yatırımcı 2026'ya da çok hızlı başladı.

EN YÜKSEK İKİNCİ ALIM

Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre, yabancılar ocak ayında Yıldız ve Ana Pazar'da 49 milyar 934 milyon dolarlık alıma karşılık 47 milyar 942 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancılar net alımı 1 milyar 992 milyon dolarlık net alıma imza attı. Bu miktar aylık bazda Ocak 2007'de gerçekleşen 2 milyar 39 milyon dolarlık net alımdan sonra, en yüksek alım oldu.

4.2 TRİLYONLUK HACİM

Yıldız Pazar'da 44 milyar 76 milyon dolarlık alım (1 trilyon 901 milyar TL), 42 milyar 110 milyon dolarlık satış (1 trilyon 816 milyar TL) yapıldı. Aynı dönemde Ana Pazar'da ise 5 milyar 857 milyon dolarlık alım (252 milyar 592 milyon TL), 5 milyar 832 milyon dolarlık satış (251 milyar 520 milyon TL) satış gerçekleştirildi. Böylece TL bazında 2 trilyon 154 milyar liralık alım, 2 trilyon 68 milyar liralık satışa imza atılmış oldu.

BANKA HİSSELERİNE İLGİ

Yabancılar ocak ayında en fazla net alımı 266.7 milyon dolarla Akbank hisselerinde gerçekleştirdi. Bu hisseyi 217.7 milyon dolarla Koç Holding, 201 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası, 199.6 milyon dolarla Tüpraş ve 158.3 milyon dolarla Garanti Bankası takip etti. Yabancının ocakta en fazla sattığı hisse ise 141.6 milyon dolarla Sasa oldu. Bu hisseyi 52.8 milyon dolarla Pasifik, 35.2 milyon dolarla BİM, 20.6 milyon dolarla Gen ilaç ve 13.6 milyon dolarla Tera takip etti.

HİSSE PORTFÖYÜ ZİRVEDE

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisi Merkez Bankası'nın haftalık verilerine de yansıyor. Yabancı yatırımcılar, 23-30 Ocak haftasında hisse senedi piyasasında 455 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylelikle hisse senedi piyasasındaki yabancı girişi üst üste dokuzuncu haftaya ulaşırken, bu dokuz haftalık periyotta kümülatif yabancı alımı 2.3 milyar dolar oldu. Yabancıların hisse senedi portföyünün büyüklüğü 42.3 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı.

BONODA PAY YÜKSELİYOR

Yabancılar tahvil piyasasında da 23-30 Ocak haftasında repo işlemleri hariç 721.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı yüzde 8.9'a çıkarak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bono piyasasında ise özellikle ekim sonundan bu yana istikrarlı bir yabancı girişi olduğu ve girişlerin belirginleştiği 31 Ekim haftasından bu yana bonodaki kümülatif yabancı girişinin 6.5 milyar dolara ulaştığı izleniyor.



YATIRIMCI PİYASAYA DÖNÜYOR

Borsa İstanbul'da geçen yıl enflasyonun altında kalan performans ve uzun süre yatay hareket eden endeks yatırımcının piyasadan çıkmasına neden olmuştu. 17 Mayıs 2024'te 8 milyon 624 bin olan yatırımcı sayısı, 2025 sonunda 6 milyon 366 bine indi. Bu dönemde 2 milyon 257 bin yatırımcı piyasadan çekildi. Endeksin 2026'ya çok hızlı başlaması ve hızlanan halka arzların etkisiyle yatırımcı sayısı 6 haftada yaklaşık 338 bin kişi artarak 6 milyon 714 bine çıktı.



HALKA ARZLAR HIZLANDI

2025'te 18 şirketin 45.1 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdiği Borsa İstanbul'da, 2026 yılı da hızlı başladı. Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre şu ana kadar 7 şirket halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzların büyüklüğü 8 milyar 245 milyon lira olurken, gelen talep ise 57 milyar liraya dayandı. Geçen hafta da Ata Turizm halka arz için başvurdu. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda şirketin yüzde 34.87'sini oluşturan 280 milyon adet 11.2 liradan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 136 milyon lira olacak.