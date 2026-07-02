Yabancı yatırımcıdan güçlü giriş! Bir haftada 1,1 milyar dolarlık alım yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Haziran haftasına ilişkin "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

YABANCI YATIRIMCIDAN HİSSE VE TAHVİLE GÜÇLÜ TALEP

Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta Türk finansal varlıklarında net alımlarını sürdürdü.

Bu kapsamda yabancı yatırımcılar;

203,3 milyon dolarlık hisse senedi,

448,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS),

492,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı.

Böylece yabancıların toplam net alımı 1 milyar 143,7 milyon dolar oldu.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Net alıma rağmen hisse senedi stokunun piyasa değerindeki değişim nedeniyle gerilediği görüldü.

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların hisse senedi stoku, 26 Haziran haftasında 42 milyar 908,6 milyon dolardan 41 milyar 387,8 milyon dolara indi.

DİBS VE ÖST STOKUNDA ARTIŞ

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların devlet tahvili ve özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıkları ise yükseldi.

Buna göre;

DİBS stoku 15 milyar 109,6 milyon dolardan 15 milyar 614,7 milyon dolara çıktı.

ÖST stoku ise 1 milyar 629,7 milyon dolardan 2 milyar 114,7 milyon dolara yükseldi.

Veriler, yabancı yatırımcıların özellikle Türk tahvillerine olan ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör